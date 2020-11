2 bis) SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI ED ESPROPRI – SERVIZIO AMBIENTE DETERMINAZIONI AFFERENTI AL BACINO SANREMESE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ALLA RELATIVA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO (SI RICHIEDE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. n.79/2020

All’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Sanremo – già convocato in prima convocazione, per il giorno lunedì 9 novembre 2020, con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 – viene aggiunto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il seguente punto: