Anche i dati trasmessi da Genova a Roma per la determinazione delle zone di rischio, sono esaminati dalla Procura di Genova. La Liguria è stata inserita in fascia gialla, a basso rischio. “Stiamo verificando cosa sia stato inviato al ministero della Salute e se siano dati corrispondenti alla realtà del territorio” spiega all’Ansa una fonte investigativa.

