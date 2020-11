Sulla base del bollettino del ministero della Salute del 7 novembre sulla situazione coronavirus in Italia le vittime sono 425 nelle ultime 24 ore, per un totale di 41.063. Le terapie intensive salgono a 2.634 (+119). Sono. invece, 39.811 i nuovi contagi di Coronavirus, a fronte di 231.673 tamponi effettuati.

