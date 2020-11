Coronavirus, 163 nuovi contagiati in provincia di Imperia. In Liguria in totale sono 1092

Sono 1092 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dove sono stati effettuati 5630 tamponi. Qui di seguito il dettaglio: ASL 1: 163 49 contatti caso confermato 114 attività screening ASL 2: 119 31 contatto caso confermato 88 Attività screening ASL 3: 636 174 contatto caso confermato 414 attività screening 48 settore sociosanitario ASL 4: 0 ASL 5: 174 76 contatto caso confermato 92 attività screening 6 settore sociosanitario