Un equipaggio della Croce Rossa di Loano, uscito per soccorrere una persona in autostrada, ha salvato un bambino di 8 mesi che rischiava di morire per una crisi respiratoria. I militi stavano andando sull’A10 per un codice rosso in un’area di sosta quando un’auto li ha bloccati facendo segnali con luci e clacson. Due genitori ha segnalato che il loro bimbo aveva le convulsioni e non respirava. I volontari hanno trasportato il bimbo in ospedale, avvisando la centrale di inviare un altro mezzo per il codice rosso in autostrada.

Correlati