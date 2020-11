Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, in osservanza al DPCM del 3 novembre, sospende l’apertura al pubblico dei propri percorsi espositivi. Il Museo prosegue nelle attività di didattica a distanza, videoconferenze, divulgazione sui canali internet e prenotazioni sia per via telefonica sia per via telematica; procedono anche i lavori per l’ampliamento e ammodernamento degli allestimenti, dell’apparato didascalico informativo, dell’impiantistica sulla sicurezza e delle attività didattiche.

Sito ufficiale del Museo: www.marventimiglia.it

Pagina Facebook: marventimiglia.