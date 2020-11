Il professionista sanitario Mirko Valenti, trentunenne vallecrosino formatosi presso la Scuola di

Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli studi di Genova, in seguito alla nomina

quale componente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Rachele Zitomirski Onlus”,

esprime la propria gratitudine per il ruolo assegnatogli dall’Amministrazione Comunale di

Vallecrosia.

“In particolare – afferma Valenti – voglio ringraziare il consigliere Fabio Perri per aver posto la mia

nomina all’attenzione dell’intera amministrazione comunale”.

Valenti oltre ad esprimere i propri ringraziamenti, chiosa brevemente sull’importanza di tutelare gli

anziani e le RSA quali strutture fondamentali principalmente coinvolte nelle attività assistenziali e

riabilitative: “Considero i soggetti anziani individui fondamentali da sostenere e tutelare con

maggior vigore, costoro infatti costituiscono una preziosa risorsa e non certo un peso per la

collettività, altresì possono rivestire una funzione educativa di prim’ordine per le giovani

generazioni. Dal punto di vista prettamente sanitario, invece, i soggetti in età senile e i pazienti

geriatrici, specie quelli fragili, sono individui che necessitano di progetti assistenziali idonei,

specifici e basati sulle evidenze di cui si fanno carico le tante strutture sanitarie assistenziali per lo

più costituite da lavoratori instancabili e preparati, spesso alle prese con realtà e scenari

particolarmente complessi. Tra queste strutte sicuramente eccelle la RSA Rachele Zitomirski

quale realtà storica di riferimento per tutto il territorio intemelio, conosciuta ed apprezzata

nell’intera provincia di Imperia per la qualità dei servizi, l’esperienza e la professionalità con cui

fornisce le varie attività di assistenza e ricovero.

Per questi motivi – conclude Valenti – considero un onore ricevere questo importante ruolo verso il

quale mi approccerò con dovizioso impegno ed assoluta dedizione”.

