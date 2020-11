A seguito delle disposizioni del DPCM del 3 novembre 2020, è stato pubblicato sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it, Bandi di concorso, Avvisi) l’avviso relativo alla sospensione di tutte le prove del concorso pubblico per la selezione di 2 posti in profilo di Agente di Polizia Municipale e Locale. Le nuove date verranno comunicate, in relazione agli sviluppi della normativa, tramite pubblicazione di avviso sul sito del Comune.

