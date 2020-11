Per informazioni vai sul sito www.aristonsanremo.com

Proiezione in streaming del film MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI alle ore 18.30 con presentazione in diretta del regista del film Alex Infascelli – il co-autore del libro UN CAPITANO da cui è tratto il film Paolo Condò – modera Raffaele Meale. Prezzo biglietto € 4.90

Sanremo, oggi la proiezione in streaming del film “Mi chiamo Francesco Totti”