La sigla sindacale Uil trasporti, nelle persone di Luigi La Marca ed Enzo Giacovelli ringraziano le forze dell’ordine per la rapidità con cui hanno trovato gli autori del barbaro pestaggio subito da un onesto lavoratore a Sanremo zona Borgo.

Un libero cittadino, che in quel momento stava facendo il suo lavoro con l’impegno che lo contraddistingue, una persona perbene colpita a tradimento dal branco per motivi fuori dalla logica. Sicuri che la giustizia faccia il suo corso, assicurando la giusta punizione ai mostri che si sono resi protagonisti di una simile barbarie, chiediamo al Prefetto di adoperarsi affinché la sicurezza venga garantita nel miglior modo possibile a tutti coloro che onestamente sbarcano il lunario con fatica e dedizione.

LUIGI LA MARCA

VINCENZO GIACOVELLI