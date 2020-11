All’ospedale di Sanremo è ricoverato Valerio Urso, sindaco di San Bartolomeo al Mare, di nuovo positivo al coronavirus. Stavolta, rispetto ad aprile quando era stato in quarantena a casa, è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale. Le sue condizioni ora dovrebbero essere lievemente migliorate dopo un periodo in cui Urso sarebbe stato in terapia intensiva, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

