La Confcommercio della provincia di Imperia e il Centro Medico Polispecialistico – Imperia Medica, collegato anche ad Athena Medica di Arma di Taggia e Sanremo, ha stipulato una convenzione per l’effettuazione di tampone antigenici e test sierologici per la ricerca di SARS-CoV-2, con risposta in giornata.

La convenzione rappresenta un servizio di notevole importanza per gli associati Confcommercio, soprattutto per i rapidissimi tempi di risposta e in particolare in questo momento, va a rispondere a una forte esigenza degli operatori dei nostri settori.

La convenzione è operativa presso il Centro Medico di Galleria Isnardi a Imperia e presso le sedi Athena Medica di Arma di Taggia, in via Privata Roggeri e Athena Medica di Sanremo, in via Escoffier.

L’accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2021e prevede tariffe preferenziali, riservate esclusivamente ai Soci Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Imperia, a presentazione della tessera associativa in regola per l’anno in corso.

Per maggiori dettagli, gli interessati potranno rivolgersi agli addetti delle sedi zonali di Confcommercio, che forniranno tutte le informazioni necessarie.

