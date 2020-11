È giunto al termine il secondo ciclo formativo del percorso organizzato da CNA Imperia obbligatorio per tutti coloro che praticano TATUAGGI, PIERCING ed ESTETISTE CHE ESEGUONO TPC (trucco permanente cromatico per l’estetica) con le modalità previste dal DGR n. 787 del 4/07/08 emanato dalla Regione della Liguria.

Il corso proposto da CNA ha offerto la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze legate alla professione, in ottemperanza della normativa di legge in vigore ed in stretta collaborazione con l’ASL1 di Imperia; oltre al modulo obbligatorio, ha previsto anche alcune docenze aggiuntive dal taglio molto operativo, con dimostrazione di alcuni aspetti delle pratiche di tatuaggio e piercing, grazie alla collaborazione di professionisti esperti del settore quali Domenico Mazzoferro di Niko Tattoo e Cristiano Aielli di Borneo Flower Studio, ed una lezione interamente dedicata al trucco permanente tenuta da Mara Zeloni, direttore della Scuola di formazione in estetica ed acconciatura, Estetica è….

Al termine del corso è stato rilasciato ai partecipanti, che hanno tutti superato l’esame conclusivo, un attestato di frequenza valido ai fini delle normative vigenti e riconosciuto per lo svolgimento dell’attività.

«È importante sottolineare che la direttiva regionale sui “Requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing”, che coinvolge anche il trucco permanente, regolamenta il settore a tutela dei professionisti della categoria, ma anche degli utenti.», dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale di CNA Imperia. «La norma prevede che chiunque intenda esercitare tali attività debba possedere determinati requisiti minimi, adeguati locali a norma, strumentazione e procedura di sterilizzazione certificate ed operatori formati, oltreché ricevere l’acquisizione del consenso informativo da parte del cliente. Il corso che abbiamo realizzato consente agli operatori del settore di mettersi in regola con quanto previsto dalla norma regionale senza incorrere in sanzioni amministrative e penali, oltre ad approfondire alcuni aspetti pratici essenziali.»

«Le estetiste, i tatuatori e i piercer partecipanti potranno ora lavorare con maggiore professionalità e in tutta sicurezza, certificati grazie all’attestato, sinonimo di garanzia e qualità, rilasciato loro da Regione Liguria. Ringraziamo i medici ed i tecnici della prevenzione del Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica e del Reparto Dermatologia dell’ASL1 Imperiese, che hanno garantito in fase organizzativa e per l’intera durata del percorso la più piena disponibilità e collaborazione.»

E continua, «Un grazie ai professionisti esperti del settore che si sono resi subito disponibili ad intervenire, proprio per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di osservare le norme igienico-sanitarie, di acquistare prodotti e strumenti da rivenditori ufficiali e soprattutto di conoscere le possibili situazioni di rischio, che il proprio lavoro comporta.»

«Un ringraziamento infine a Mattia Brunazzi del laboratorio di produzione di prodotti cosmetici San Pietro Lab di Diano San Pietro, che a fine percorso ha voluto offrire la sua testimonianza sulle esigenze e problematiche che si manifestano successivamente al trattamento della pelle, una esperienza maturata e sperimentata attraverso una linea dedicata ai migliori studi di tatuatori italianì.», ha concluso Vazzano, «ed ha omaggiato i partecipanti di una campionatura di prodotti specifici Must Tattoo Line per la cura delle pelli tatuate.»