Renzo Mela, chef, originario di Borgomaro, chef profondo conoscitore di vini ed animatore delle notti di Anversa, è mancato a 69 anni in Belgio. Aveva aperto il bistrot “De Droge Dok”, i club “Amnedia” e “Mamounia” ed il tempio della danza, “Ancienne Belgique”. Mela, che lascia la moglie Nooa Darak, sarà sepolto nella sua Conio, frazione di Borgomaro, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta