Nino Bracco, per 54 anni sacrestano della chiesa della Madonna Miracolosa di Taggia, è mancato a 85 anni. Oggi alle 15.30 i funerali nella chiesa che ha servito per oltre mezzo secolo. Nino fu segretario dell’Ospedale di Carità e consigliere comunale per la Dc. Lascia il fratello Nicolino, la sorella Giulena ed il fratello Adriano, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

