Venerdì 6 novembre alle 11 presso la chiesa di San Rocco di Sanremo, viene celebrata la Santa Messa in suffragio dei militari defunti della Guardia di Finanza e dei soci A.N.F.I. di Sanremo. Il celebrante sarà don Fabio Pagnin, cappellano militare ligure, coadiuvato dal parroco don Marco Moraglia. Saranno presenti Autorità militari e civili, tra i quali l’assessore regionale Marco Scajola. Presenti anche le Associazioni d’Arma con bandiere e labari. La messa in presenza si svolgerà nel rispetto delle misure di distanziamento previste dalla legge: obbligo di utilizzo della mascherina e divieto di assembramento. Franco Ranciaffi

Sanremo, Santa Messa in suffragio dei militari defunti della Guardia di Finanza