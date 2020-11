Il vice parroco di Borgio Verezzi contesta Papa Francesco durante una messa, definendolo “un eretico che deve essere convertito”, il parroco lo interrompe i fedeli abbandonano la chiesa. Le critiche erano relative alle frasi del Pontefice sulle unioni civili. Il vescovo di Albenga-Imperia, Mons. Guglielmo Borghetti, ha congelato il vice parroco. “Nessun sacerdote dovrebbe mai permettersi di pronunciare parole simili contro Papa Francesco. Scatterà un provvedimento disciplinare che limiterà la sua attività, non sarà più vicario parrocchiale”.

