Calano gli infortuni sul lavoro in Liguria, ma non quelli mortali che raddoppiano sulla base dei dati Inail elaborati dall’Ufficio Economico Cgil Liguria.

Gli infortuni mortali passano dai 14 del 2019 ai 31 di quest’anno: 3 decessi sono avvenuti nell’industria, 6 nell’artigianato, 7 nei servizi, 3 nelle altre attività, 11 in settori “non determinati”, 1 nella pubblica amministrazione. L’età media dei lavoratori morti è tra i 50 ed i 59 anni. Nei primi 9 mesi del 2020 si è registrato un calo delle denunce del 17.4%: al settembre 2019 gli infortuni denunciati erano 15.317, contro i 12.650 del 2020.

Correlati