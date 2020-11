Questa mattina è stata allestita la tenda pre triage in prossimità del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo. Si tratta di una nuova tensostruttura che sostituisce il modello precedente, temporaneamente rimosso a settembre a seguito di una lesione della struttura. Nella giornata di domani, mercoledì 4 novembre, una nuova tenda verrà collocata anche davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia. Le tensostrutture, allestite dal personale ASL1 e acquistate da ASL1 per il 118, sono moderne e modulabili, dotate di riscaldamento interno e raffreddamento. Come avvenuto nel corso del precedente picco pandemico, le tende rappresentano un importante presidio nell’azione di filtro e accoglienza in caso di autopresentazione al pronto soccorso da parte dei cittadini. Personale preposto, dotato di dispositivi di protezione, collaborerà allo smistamento degli accessi, fornendo delle indicazioni riguardanti i criteri clinico epidemiologici. A fronte dell’emergenza Covid, si raccomanda ai cittadini di non recarsi autonomamente al pronto soccorso ma in caso di necessità o sintomatologia sospetta contattare il proprio medico curante o il 112.

