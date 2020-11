Sono 353 le nuove morti, di pazienti positivi al Coronavirus, avvenute in Italia nelle ultime 24 ore. Si registra una netto aumento rispetto alle 233 vittime di lunedì. Sono, invece, 28.244 i nuovi contagiati da Covid-19 in Italia. Il tasso di positività, ossia la percentuale di positivi rispetto ai test eseguiti, supera il 15%. Aumentano ancora i malati in terapia intensiva: 2.022 di ieri ai 2.225 di oggi.

