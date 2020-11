Oggi intorno alle 17 a Ventimiglia, un automobilista di 82 anni è finito con l’auto, un’Audi, dentro una serra di località Pedaigo, per un’errata manovra. L’anziano è rimasto lievemente ferito, l’auto e la serra hanno subito danni ingenti.

