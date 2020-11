Mercoledì 4 novembre , la Città di Sanremo , nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, intende ricordare comunque la “ Giornata delle Forze Armate ” attraverso la sola deposizione di corone d’alloro presso i monumenti cittadini in onore dei Caduti di tutte le guerre .

In relazione all’emergenza sanitaria in corso, il Ministero dell’Interno ha riferito che il Ministero della Difesa ha reso noto l’intendimento di “ridurre sensibilmente le iniziative commemorative, circoscrivendo lo svolgimento a un limitato numero di città italiane“.

A seguito della circolare diffusa nelle scorse ore dalla Prefettura di Imperia, l’Amministrazione comunale comunica che le celebrazioni per il 4 novembre , “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate“, sono annullate .

