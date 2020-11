Si lancia un appello urgente per l’adozione di due gatte di proprietà di un’anziana signora di Sanremo molto malata e ricoverata in ospedale che non è più in grado di accudirle. Le due gatte sono molto dolci e affettuose, hanno già una certa età, e sono abituate a vivere insieme e in campagna, rientrando in casa la sera.

Se qualcuno, dotato di giardino, avesse la possibilità di adottarle, può telefonare al numero 379.2061245 (signora Angela). Sarebbe certamente un atto di generosità e di amore nei confronti degli animali.

