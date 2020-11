Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza pubblica (in modalità telematica) per il giorno lunedì 9 novembre, in prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) Approvazione verbali della seduta precedente dal n.45 al n. 51 del 28.09.2020

3) Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile/Servizio Edilizia Resid. Pubblica causa sigg.ri A.M., eredi di G.S. c/Comune Sanremo. Pagamento spese di giudizio. Sentenza appello Genova n. 1223/14. Ordinanza cassazione n. 4778 del 2.10.19/24.2.20. Riconoscimento debito fuori bilancio €.43.110,36 (immediatamente eseguibile) prop. N. 68/2020

4) Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile/Servizio Edilizia Resid. Pubblica causa sigg. S. M.-S.A. c/Comune di Sanremo-pagamento spese di giudizio-ordinanza corte cassazione n.4778 del 2.10.19/24.2.2020- riconoscimento debito fuori bilancio. art. 194, i c., lett. A, d.lgs. 267/2000 €. 7.495,60 (immediatamente eseguibile) prop. N. 69/2020

5) Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri – Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione Riconoscimento Debito Fuori Bilancio – causa n. 41/2020 rg. 2293/2018 – causa u.s.d. Sanremese Calcio c/Comune di Sanremo – sentenza definitiva (immediatamente eseguibile) prop. N. 74/2020