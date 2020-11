Giovedì 5 novembre alle ore 21 su piattaforma ZOOM. Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo detto o pensato di avere l’ansia. Ma siamo sicuri di conoscerla davvero?

Un incontro alla scoperta di questo nemico non troppo silenzioso: cos’è? Come distinguerla dalle altre emozioni? Come gestirla al meglio? Qual è l’impatto sulle nostre vite nel corso della pandemia da Covid-19?

Queste e molte altre riflessioni durante il laboratorio dell’autostima Noi4You del 5 novembre a cura della psicologa Serena Suraci.

Ore 21 tutti collegati online su Zoom. ( qui di seguito il link gratuito per accedere)

Vi aspettiamo numerosi!!!!!

