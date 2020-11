Il premier Giuseppe Conte alla Camera ha annunciato che “nel prossimo dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive. Questi scenari dovranno tener conto dell’indice di replicabilità del virus, dei focolai e della situazione dell’occupazione dei posti letto negli ospedali. Esiste un’altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese. Introdurremo il limite agli spostamenti da e verso le regioni con elevati coefficienti di rischio, salvo esigenze di lavoro, studio e salute. Prevediamo di adottare a livello nazionale limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda. Chiudiamo nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole. Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi, musei e mostre. Nel dpcm si prevede “anche integralmente” la didattica a distanza per le Superiori e la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali”.

