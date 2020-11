In provincia di Imperia nelle ultime due settimane è stata rilevata la presenza di 46 positivi nelle scuole, tra alunni, insegnanti e personale non docente (di cui 28 nell’ultima settimana). Oltre a loro ci sono centinaia tra studenti ed insegnanti in quarantena. Per ora l’unico caso di “concentrazione” di casi in una scuola si è verificato al Nautico di Imperia per il quale è stata disposta la chiusura sino al 7 novembre, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

