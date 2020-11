La partita Caronnese-ASD Imperia valida per la VIII giornata di Serie D, inizialmente programmata per mercoledì 4 novembre, è stata rinviata a data da destinarsi. La comunicazione arriva dalla LND dopo aver vagliato la disposizione della ASL competente e la richiesta della squadra lombarda, alle prese con casi Covid.

Calcio, Imperia-Caronnese rinviata per un caso di Coronavirus nel club lombardo