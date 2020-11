Bra – Sanremese, in programma mercoledì 4 novembre allo stadio “Attilio Bravi” alle ore 15, è stata affidata a Domenico Castellone di Napoli. I collaboratori di linea saranno Alessandro Anedda di Cagliari e Lorenzo D’Alessandris di Frosinone. Castellone, in questa stagione, ha diretto quattro gare. Per lui tre pareggi e una vittoria per la squadra di casa, e dodici ammonizioni.

