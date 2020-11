Il sindaco Scullino, insieme all’assessore ai lavori pubblici Ascheri, da subito si sono messi al lavoro con gli uffici comunali per vedere resto nuovamente realizzata la nuova passerella della rinascita, vista come simbolo della tenacia e della voglia di rinascere di Ventimiglia dopo l’ondata di fango che l’ha colpita con l’esondazione del fiume Roja del 2-3 ottobre scorso. “Abbiamo da subito ricevuto la solidarietà e disponibilità di molti professionisti di fama nazionale e internazionale per progettare la nuova passerella “della rinascita” di Ventimiglia. Molti sono stati i segnali di vicinanza e amicizia ricevuti, tra cui anche quelli di Sua Altezza il Principe di Monaco e di molti gruppi imprenditoriali tra cui la Porti di Monaco e Borgo del Forte di Rob Thielen. Entro martedì partirà un avviso pubblico destinato a ricevere curriculum vitae dei professionisti che si proporranno per progettare la nuova passerella. Naturalmente l’avviso sarà rivolto solo ai professionisti che in proprio o in collegamento con altri professionisti potranno dimostrare di aver già maturato grande esperienza del progettare ponti e passerelle, dovranno presentare i lavori già eseguiti e alcuni “schizzi” di come vedrebbero la nuova passerella di Ventimiglia. In questo modo si aprirà anche un piccolo e veloce concorso di idee. L’avviso pubblico durerà 10 giorni perché rivolto ai professionisti e agli studi professionali che si dimostreranno all’altezza di un compito non facile, progettare dal punto di vista architettonico una bella passerella, ben inserita nel contesto ventimigliese, e che sia realizzabile entro un anno”. I due amministratori concludono: “Siamo partiti con lo studio idraulico, deve seguire il progetto architettonico entro i prossimi due-tre mesi e poi deve partire subito la gara, abbiamo incaricato lo Staff del sindaco di assicurare le coperture finanziarie per la progettazione che sono state in gran parte già reperite, per la realizzazione della grande opera contiamo sull’aiuto dello Stato e della Regione, Il Presidente Toti già domenica 4 ottobre quando è venuto a Ventimiglia in piena emergenza già ha già garantito che sarà vicino a noi.”

