L’ASD Imperia porge le più sentite condoglianze alle famiglie Risso e Ramoino. La società si stringe in un forte abbraccio a Mara e al vice Presidente Fabio Ramoino per la scomparsa del cognato Carlo Risso.

