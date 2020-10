E’ stato identificato l’uomo ucciso con un colpo di pistola alla nuca il cui cadavere è stato trovato in un canale a Calvo, frazione di Ventimiglia. E’ stato riconosciuto dai familiari, ora si attende la comparazione del Dna. L’uomo, di circa 40 anni, viveva nella zona del confine italo-francese, Potrebbe essere stato ucciso un mese fa in un altro luogo e poi portato in un posto lontano dal passaggio, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

