LA CRONACA DI IMPERIA – CHIERI

IMPERIA-CHIERI: PRIMO TEMPO

2’ Imperia subito avanti: bella azione, Giglio tira ma il portiere ospite respinge centralmente. Nessuno avanti imperiese è pronto sulla respinta

12’ punizione dal limite dell’area per Chieri: la barriera nerazzurra respinge.

14’ angolo per l’Imperia, il pallone filtra ma El Khayari – con il petto – non riesce a spingere in rete.

17’ punizione da posizione decentrata per i padroni di casa: la battuta di Sancinito, sul primo palo, termina fuori di poco

24’ Ferrandino prova la conclusione con un diagonale molto profondo: blocca Dani

30’ partita maschia soprattutto a metà campo. Portieri poco impegnati, tranne per il tiro iniziale di capitan Giglio

34’ ottima ripartenza dell’Imperia: El Khayari che serve un ‘rigore in movimento’ per Capra. Il tiro del ‘7’ si impenna e va sopra la traversa

36’ occasione per il Chieri: cross dalla sinistra ma lo stacco di Spera, sul palo opposto, termina alto

42’ Ferrandino dalla distanza: il tiro viene controllato da Dani mentre scorre sul fondo

45’ grande incursione di El Khayari: Capra svetta sul cross ma è la traversa a respingere il pallone!

46’ Gnecchi crossa ma Conrotto interviene con la mano: ammonizione e rigore.

47’ pt. Capra trasforma dagli undici metri. VANTAGGIO IMPERIA!



IMPERIA-CHIERI: SECONDO TEMPO

50’ infortunio per Malltezi, entra Travella al suo posto

55’ Chieri sfonda sulla destra e il cross trova pronto l’attaccante, stoppato però da De Bode. Sul proseguimento, Pautassi al tiro mette fuori non di molto

60’ Capra batte veloce una punizione a metà campo, l’imbeccata trova Gnecchi ma il tiro termina a lato

63’ Chieri ancora in area imperiese: la difesa fa ottima guardia

68’ Discesa da slalomista di Virga: tunnel e tiro. La conclusione viene ribattuta.

74’ percussione di Martelli, la stoccata va a lato

77’ l’Imperia viaggia ancora sull’asse Virga-Martelli: il difensore salta l’uomo e serve il subentrato che incrocia il tiro e sfiora il palo

83’ pericolosa girata al volo di Rossi, centravanti ospite. Il tiro viene deviato in corner, sul quale poi Dani bloccherà la sfera

89’ espulso l’allenatore del Chieri per proteste

90’ + 1’ espulso l’allenatore dell’Imperia per proteste

90’ + 2’ rosso diretto per Sessa che interviene duro su Martelli

90’+ 5’ finisce la partita. Vince l’Imperia per 1-0

IMPERIA 1 – 0 CHIERI: IL TABELLINO

IMPERIA – Dani; Virga, Scannapieco, De Bode, Malandrino; Gnecchi, Sancinito (73’ Terzoni), Giglio cap.; Malltezi (50’ Travella), Capra (85’ Donaggio), El Khayari (69’Martelli). All.: Lupo

CHIERI – Bonfiglio; Benedetto, Pautassi, Gerbino (85’ Sessa), Conrotto, Bellocchio (77’ Ozara), Spera, Castelletto (71’ Abelli), Bianco (77’ Rossi), Pedrabissi, Ferrandino (88’ Barcellona). All.: Didu

MARCATORI: 47’ pt Capra rig. (I)

AMMONITI: DeBode, Sancinito, Virga (I) Conrotto, Spera, Barcellona (C )

ESPULSO: 92’ Sessa (C )

NOTE: 89’ espulso Didu (allenatore Chieri); 91’ espulso Lupo (allenatore Imperia). Minuti recupero: 2 nel primo tempo e 5 nel secondo.

IMPERIA-CHIERI: LE DICHIARAZIONI DI LUPO

Le dichiarazioni di Mister Lupo nel post partita:” Sono davvero contento per i ragazzi. Se lo meritano e vederli felici è una grande soddisfazione per me. Oggi abbiamo mostrato gli attributi, si può davvero dire. Abbiamo avuto la cattiveria agonistica giusta. E potevamo chiudere il primo tempo con almeno tre di gol di vantaggio. Il mio nervosismo nel finale? L’espulsione è corretta perché ho protestato con troppa veemenza per una rimessa non data. Ma non tollero quando qualcuno denigra o insulta i miei giocatori come avevo sentito dalla tribuna.”