Ha preso il via questa mattina al Palafiori di Sanremo la seconda tornata di Audizoni di Area Sanremo TIM 2020. Saranno poco più di 230 i partecipanti che si esibiranno davanti alla Commissione Artistica di Valutazione composta da Vittorio De Scalzi (Presidente), Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max, con Maurilio Giordana come commissario supplente.

I concorrenti selezionati in queste prime fasi di selezione accederanno alla Finale prevista per il 21 e 22 novembre prossimi. Fra gli otto vincitori del concorso, la commissione Rai sceglierà – durante la serata di “AmaSanremo”, che andrà in onda su Rai Uno il 17 dicembre – i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Intanto continuano ad essere disponibili per i ragazzi i corsi on line dell’Academy di Area Sanremo TIM, realizzati in collaborazione con il C.P.M. Music Institute di Milano.

Anche in questo fine settimana, così come nel precedente, vengono prese tutte le precauzioni necessarie per garantire uno svolgimento in completa sicurezza da parte di tutti: concorrenti, commissione, personale interno, sicurezza e tecnici. L’accoglienza degli iscritti e le audizioni, a porte chiuse, si tengono nel rispetto delle norme anti-Covid emanate dalla Presidenza del Consiglio.

