E’ terminato sul 2-2 l’anticipo del settimo turno del girone A di serie D tra Sanremese e Derthona al “Comunale”. Biancoazzurri in vantaggio per primi all’8′ con un rigore di Romano (al quarto centro in campionato) e piemontesi che pareggiano prima con un colpo di testa di Varela al 25′ per poi passare in vantaggio al 22′ della ripresa con una stoccata di Spozio. Il giovanissimo Pellicanò (classe 2002) in campo da pochi minuti con un colpo di testa da distanza ravvicinata ha confezionato il definitivo 2-2. Sanremese è sempre in classifica con 12 punti (ed una gara da recuperare), ma ora ad una lunghezza di distacco da Bra e Pont Donnaz.

Correlati