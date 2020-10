Il primo tempo del match tra Sanremese e Derthona al “Comunale” si è chiuso sull’1-1. Matuziani per primi in vantaggio con un rigore realizzato da Romano (assegnato per un mani in area di Emiliano) ed alessandrini che hanno raddrizzato il risultato con un preciso colpo di testa di Varela, imbeccato dal Lipani. Al momento la Sanremese resta al secondo posto in classifica co 12 punti, ad una lunghezza dalle battistrada Bra e Pont Donnaz.

