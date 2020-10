Un sacerdote rischia una condanna a 16 mesi con l’accusa di circonvenzione d’incapace, per aver celebrato il matrimonio di un 93enne in fin di vita con una donna di 72 anni. E’ quanto ha chiesto il pm Gabriella Dotto per don Pietro Franco, parroco di Boccadasse a Genova. Il pm ha chiesto la condanna a 4 anni per la sposa, Gabriella Radaelli e 20 mesi per il figlio della donna e 16 mesi per la fidanzata, testimoni del matrimonio. Per l’accusa l’unione sarebbe stata celebrata di notte in modo furtivo, così la 70enne sarebbe diventata erede dell’impero dell’imprenditore.



