Addio a Enrico Piccardo, sindaco di Masone ed ex consigliere della Città Metropolitana di Genova, che si è spento ieri a 76 anni. Enrico era un amministratore locale che viveva in prima persona il suo mandato, un punto di riferimento per il territorio e un vero combattente. Un politico appassionato, sempre dalla parte dei cittadini.

Alla famiglia e alla comunità di Masone vanno le condoglianze del Gruppo del PD in Regione Liguria.

“Apprendiamo con profondo cordoglio che è mancato, questa mattina all’ospedale di Ovada, il sindaco di Masone Enrico Piccardo. La Valle Stura e la Liguria tutta perdono un uomo amato da tutti, che si è sempre distinto per onestà, generosità, abnegazione e disponibilità al dialogo nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni. Sempre in prima linea per aiutare chiunque avesse bisogno, Piccardo è certamente stato un esempio che non dimenticheremo. Il M5S si stringe alla sua famiglia e alla comunità di Masone per la sua scomparsa”. Così, i consiglieri dei Gruppi M5S Genova e Liguria.

MoVimento 5 Stelle Liguria

MoVimento 5 Stelle Genova