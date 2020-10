Secondo l’Asl 1 Imperiese con gli incrementi attuali del contagio da Coronavirus a fine novembre si rischia di dover far fronte a più di 200 ricoveri con una situazione peggiore rispetto a marzo. Al “Borea” di Sanremo l’Asl ritiene di arrivare a 195 posti entro poche settimane più altri 25-30 posti in terapia intensiva. La Regione Liguria ha chiesto all’Asl di salire ad un totale di 270 posti letto-Covid, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

