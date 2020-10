A Badalucco Gunther Weinman, 77 anni, è stato assolto dall’accusa di spaccio di droga dopo l’arresto avvenuto l’1 ottobre 2019. L’uomo, che coltivava cannabis in una serra nella boscaglia in una frazione di Badalucco, aveva sempre sostenuto che tutto era fatto solo per uso personale. Nella sua casa non sono stati trovati né bilancini, né dosi già pronte, dunque è stato dimostrato che le piante non erano coltivate per lo spaccio, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

