Visita questo pomeriggio del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti all’ospedale S. Corona di Pietra Ligure per la presentazione del nuovo angiografo biplano installato presso i servizi di Neuroradiologia e Radiologia interventistica del nosocomio pietrese. Una macchina di avanguardia che arricchirà il parco tecnologico dell’ospedale. Successivamente il presidente Toti si è recato all’ospedale Borea di Sanremo per la presentazione della nuova sala di rianimazione.

