Oggi alle 16.30 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti si recherà all’inaugurazione della nuova Sala Rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo (Via Giovanni Borea, 56). Al termine il presidente di Regione Liguria effettuerà un punto stampa nell’Aula Magna dell’avancorpo del Borea al primo piano dell’ospedale. Insieme a Toti saranno presenti il Direttore generale della ASL 1 Imperiese Marco Damonte Prioli, il direttore sanitario Michele Orlando, il direttore della Rianimazione Giorgio Ardizzone.

