L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare informa che non sono state prese disposizioni aggiuntive dopo l’ultimo DPCM emesso in seguito all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. A San Bartolomeo al Mare non vi sono strade o piazze da chiudere per evitare assembramenti, i giardini pubblici sono attualmente chiusi per opere di manutenzione e saranno riaperti non appena i lavori saranno conclusi. I cimiteri rimangono aperti con la raccomandazione di indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. Rimangono chiuse le palestre per le associazioni sportive e i centri culturali. La cittadinanza è ovviamente invitata ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del DPCM.

