La provincia di Imperia è ottava in Italia e prima in Liguria nella classifica del “Sole 24 Ore” sull’indice di criminalità nel 2019. Con 10.792 denunce di reato la Riviera ha un leggero peggioramento rispetto al 2018. A far balzare il Ponente nelle zone altissime sono reati come truffe e frodi informatiche (settima in Italia), incendi, droga e spaccio, sfruttamento prostituzione e pornografia minorile, violenze sessuali, come riporta Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

