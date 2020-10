“Siamo alle solite: una manifestazione civile, ordinata e pacifica è stata inficiata da una frangia di manifestanti violenti che hanno pensato bene di seminare il disordine in centro a Genova. Con il risultato che tra urla, cori e fumogeni, a un certo punto è arrivato il lancio di oggetti, tra cui delle bottiglie. Sono stati colpiti anche due poliziotti, uno al ginocchio e uno al viso. Come M5S Liguria esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai due agenti: sono certamente giornate difficili ma nessuna criticità può sdoganare le azioni violente cui abbiamo assistito ieri sera tra piazza De Ferrari e Corvetto”, dichiarano i consiglieri regionali Fabio Tosi e Paolo Ugolini. Che poi aggiungono: “Chiunque ci sia dietro chi volutamente disturba il diritto a esprimersi in una manifestazione pacifica, certamente non aiuta, anzi danneggia tutte le categorie che ieri sera, in piazza, hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni per invocare una maggiore attenzione e chiedere un incontro”.

