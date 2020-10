Domenica 1 novembre

Cipressa vista mare e il fascino di Lingueglietta

Partiamo da Cipressa raggiungendo la torre barbaresca detta della Gallinara eretta nel 1500 per proteggersi dai pirati, proseguiamo fra la macchia mediterranea e le antiche caselle in pietra disseminate qua e là sui terrazzamenti.

Saliamo nella pineta per scendere al paese di Lingueglietta antica contea dei signori di Lingueglia, dove visiteremo l’antica chiesa fortezza di San Pietro, ora sconsacrata. Il panorama sul mare e su tutta la valle del San Lorenzo che potremo godere dal tetto della chiesa è impagabile. Da Lingueglietta attraverso una strada sterrata raggiungiamo la chiesa di Sant’Antonio di Costarainera per proseguire per Cipressa dove termina il nostro giro.

Una passeggiata per tutti, per muoverci qualche ora nel nostro meraviglioso entroterra.

L’escursione si effettua con minimo 6 persone

DATI TECNICI

Dislivello: 200 m circa

Lunghezza: 7,30 km

Difficoltà: T – Turistica adatto a tutti

DATI LOGISTICI

Ritrovo a Cipressa nel parcheggio della chiesa, di fronte al negozio degli alimentari alle ore 14:00 – rientro previsto per le ore 17:30.

INFO E PRENOTAZIONI

Marina Caramellino 337 1066940

Guida Naturalistica iscritta AIGAE

EQUIPAGGIAMENTO

(I partecipanti troveranno sul sito myben.it i dettagli sui comportamenti da adottare secondo le norme Anticovid indicate dalle autorità!)

Per l’escursione è consigliabile dotarsi di: Scarponcini da montagna impermeabili, giacchetta impermeabile/giacca a vento, pantaloni lunghi, maglietta e calzini di ricambio, almeno 1 litro e mezzo di acqua, racchetta/e da trekking, cappellino, binocolo, macchina fotografica.

CHE TEMPO FARÀ?

Previsioni meteo per il giorno 01 novembre nel comune di CIPRESSA (IM) aggiornate a giovedì 29 ottobre (fonte ilmeteo.it).

ASTRONOMY!

Qual è il giorno più bello della settimana? Ovviamente ognuno ha le sue preferenze, ma, sicuramente, per una buona fetta della popolazione la risposta a questa domanda è “Sabato”, il giorno che, sin dai tempi di Greci e Romani, celebra il dio Saturno, omonimo del pianeta più iconico del Sistema Solare.

Partiamo quindi alla scoperta di questo mondo lontano.

Saturno è un gigante gassoso, il sesto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole e il secondo pianeta più massiccio dopo Giove, con una massa 95 volte superiore a quella terrestre. A causa del suo grande volume, ha però una particolarità: la sua densità è inferiore a quella dell’acqua. Se quindi potessimo riempire d’acqua una vasca da bagno abbastanza grande per contenerlo, lo vedremmo galleggiare come una paperella di gomma…

L’altra caratteristica che contraddistingue Saturno è la presenza di anelli, composti da milioni di piccoli oggetti ghiacciati (gli anelli sono visibili proprio grazie alla componente ghiacciata, che riflette la luce: infatti anche Giove possiede un sistema di anelli, che risulta però invisibile perché formato esclusivamente da polveri, che non riflettono la luce solare) di grandezza che varia dal micrometro a qualche decina di metri, orbitanti attorno al pianeta sul suo piano equatoriale. I detriti si estendono per oltre 100.000 km, ma il loro spessore è mediamente pari ad appena 10 metri!

L’origine degli anelli è sconosciuta, ma è probabile che siano il risultato della distruzione di un satellite di Saturno, provocata da una collisione con una cometa o con un altro satellite. La loro formazione dovrebbe essere abbastanza recente, almeno in termini cosmici, e risalire a un centinaio di milioni di anni fa (se i dinosauri vissuti nel Giurassico avessero avuto un telescopio, avrebbero visto Saturno senza gli anelli). La loro aspettativa di vita è inoltre abbastanza breve: si calcola che entro 300 milioni di anni dovrebbero precipitare sulla superficie del pianeta, lasciando Saturno senza la sua caratteristica più distintiva.

Sarà quindi il caso di sbrigarsi, se non volete perdere lo spettacolo! In questo momento è facile individuare il pianeta guardando verso sud, più piccolo e poco più a sinistra rispetto al luminosissimo Giove. Se ad occhio nudo appare come un semplice puntino, già con un buon binocolo è possibile osservare la caratteristica forma allungata del suo disco, dovuta alla vistosa presenza degli anelli. Per riuscire però a vedere chiaramente questi ultimi è necessario un discreto telescopio.