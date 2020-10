ASD Imperia ospita il Calcio Chieri nella 7° giornata del Girone ‘A’ di Serie D. Il fischio d’inizio è previsto per domani, sabato 31 ottobre, alle ore 15 ed arbitrerà il signor Alessandro Recchia della sezione di Brindisi. Per la sfida contro i piemontesi, Mister Lupo chiama 21 giocatori: PORTIERI: Trucco, Dani DIFENSORI: De Bode, Scannapieco, Virga, Fazio, Malandrino, Gandolfo, Plaka CENTROCAMPISTI: Giglio cap., Sancinito, Terzoni, Gnecchi, Martelli, Malltezi, Kacellari, Travella ATTACCANTI: Capra, Donaggio, El Khayari, Sassari.

