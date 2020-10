Il Consiglio Diocesano di Azione Cattolica aveva scelto di dare avvio a questo particolare anno associativo rivolgendo lo sguardo a Gesù. Aveva invitato un numero ristretto di responsabili parrocchiali e diocesani a partecipare ad una Santa Messa venerdì 30 ottobre nel Santuario della Madonna Miracolosa di Taggia.

Indubbiamente stiamo vivendo un tempo difficile e alla luce di quanto disposto negli ultimi giorni dal Governo, l’Azione Cattolica Diocesana sceglie, a malincuore, di rinunciare a questo momento pur così importante. Fa questa scelta nel rispetto dei suoi soci, ma anche nello stile di senso civico e cittadinanza attiva che da sempre contraddistingue gli aderenti all’Azione Cattolica.

Il Consiglio Diocesano desidera, in ogni caso, riunire i soci per un momento di silenzio e preghiera. L’appuntamento sarà online, attraverso una diretta sulla pagina Facebook Azione Cattolica Ventimiglia Sanremo, venerdì 30 ottobre a partire dalle 20,45: sarà possibile seguire l’evento anche solamente cercando su Google la pagina Facebook Azione Cattolica Ventimiglia San Remo, senza per forza essere iscritti al social.

In questa serata avremo l’onore di partecipare ad un momento di preghiera e ad una meditazione guidata dal nostro vescovo Antonio.

Non mancate!

Azione Cattolica Ventimiglia Sanremo