Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D. Sanremese-Derthona, anticipo della settima giornata di andata del campionato di D, in programma sabato 31 ottobre alle ore 15 allo stadio Comunale, sarà diretta da Mattia Nigro di Prato.

I collaboratori di linea saranno Stefano Gioffredi di Lucca e Roberto Palermo di Pisa.

In questa stagione Nigro ha collezionato 4 presenze (13 ammonizioni e 1 espulsione).

