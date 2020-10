A La Spezia hanno colpito con pugni e calci su un coetaneo e sui suoi amici ferendone uno in modo grave. Una notte di movida violenta ha portato all’arresto di tre giovani, tra i 18 e i 20 anni, per lesioni personali aggravate. Il ragazzo aggredito è in prognosi riservata al Sant’Andrea, con un trauma cranico con emorragia e la frattura dell’osso temporale. Quando uno degli studenti per difendersi ha fotografato molestatori, è stato colpito con violenza prima con un pugno alla testa poi a calci da più persone mentre era a terra.

